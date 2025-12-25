Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बगावत की आहट? लिट्टी-चोखा पार्टी से गायब रहे RLM के 3 MLA

इस मामले में राजनीतिक सरगर्मी तब और बढ़ गई जब पता चला कि लिट्टी-चोखा भोज में शामिल न होने वाले तीनों विधायक दिल्ली गए थे और वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर रालोमो विधायक रामेश्वर महतो के सोशल मीडिया पर पोस्ट भी गई। इस तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में इस अटकल को और तेज़ कर दिया है कि क्या RLM के अंदर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला होने वाला है। हालांकि बीजेपी ने इसे एक औपचारिक मुलाकात बताया है।