Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बगावत की आहट? लिट्टी-चोखा पार्टी से गायब रहे RLM के 3 MLA

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। (Photo-IANS)
Bihar Politics: बिहार में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के चार में से तीन विधायक पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पटना आवास पर आयोजित पारंपरिक लिट्टी-चोखा भोज में शामिल नहीं हुए। इस गैरमौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में पार्टी के अंदरूनी कलह को लेकर अटकलों को हवा दे दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में पहले भी खटपट की खबरें आ चुकी है। लेकिन पार्टी की ओर से एकजुटता का दावा किया जाता रहा है।
दरअसल, बुधवार शाम को उपेंद्र कुशवाहा के घर पर लिट्टी-चोखा पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में राजनीति और मीडिया से जुड़े कई लोग शामिल हुए, लेकिन RLM के तीन विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह इस पार्टी में नजर नहीं आए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कुल चार विधायक हैं, जिनमें से एक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता हैं। ऐसे में पार्टी से इन तीनों विधायकों की गैरमौजूदगी से कई सवाल खड़े हो गए हैं।
इस मामले में राजनीतिक सरगर्मी तब और बढ़ गई जब पता चला कि लिट्टी-चोखा भोज में शामिल न होने वाले तीनों विधायक दिल्ली गए थे और वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर रालोमो विधायक रामेश्वर महतो के सोशल मीडिया पर पोस्ट भी गई। इस तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में इस अटकल को और तेज़ कर दिया है कि क्या RLM के अंदर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला होने वाला है। हालांकि बीजेपी ने इसे एक औपचारिक मुलाकात बताया है।
तस्वीर शेयर करते हुए रामेश्वर महतो ने लिखा, " भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जी से उनके पदभार ग्रहण के उपरांत औपचारिक एवं शिष्टाचार भेंट कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मधुबनी विधानसभा के माननीय विधायक माधव आनंद, दिनारा विधानसभा से विधायक आलोक सिंह जी भी उपस्थित रहे। हम सभी ने उनके नए दायित्व के सफल एवं प्रभावी निर्वहन हेतु शुभेच्छाएं व्यक्त कीं।"
RLM विधायक रामेश्वर महतो की नाराजगी कोई नई बात नहीं है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नेतृत्व के इरादों और नीतियों पर सवाल उठाए थे। उनके शब्दों को पार्टी नेतृत्व से असंतोष के संकेत के तौर पर देखा गया था। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के अंदर मंत्री पदों को लेकर भी बेचैनी है, जिसने विधायकों की नाराजगी को और बढ़ा दिया है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग