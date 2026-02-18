एग्जाम सेंटर पर नहीं मिली एंट्री, परीक्षा छूटने का गम नहीं सह पाई मैट्रिक की छात्रा, ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

मंटू यादव की पुत्री कोमल मंगलवार को मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर पर थोड़ी देर से पहुंची। गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी समय समाप्त होने की वजह से एग्जाम सेंटर पर प्रवेश करने से रोक दिया। उसने एग्जाम सेंटर पर खड़े सुरक्षाकर्मी से बहुत आग्रह किया, लेकिन वे उसको वे छात्रा को नहीं प्रवेश करने दिए। इससे आहात छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्म हत्या कर ली। कोमल का पटना से सटे मसौढ़ी के बरनी स्थित परीक्षा केंद्र पर सेंटर पड़ा था। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि परीक्षा छुटने को लेकर वह काफी तनाव में थी। पीड़िता के मां के अनुसार उसने घर में कपड़े बदले और फिर बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप घर से निकल गई, जिसके बाद उसने महाराजचक के पास खुदकुशी कर ली।