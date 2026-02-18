MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस

2026-02-18 10:21:50 am

MP Budget 2026 LIVE : जनता को समर्पित बजट- देवड़ा

जगदीश देवड़ा ने बताया जनता को समर्पित बजट (Photo Source- Patrika)

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घर से रवाना होते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि, इस बार पेश होने वाला मध्य प्रदेश का बजट पूरी तरह जनता को समर्पित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि, ये बजट 'जनता का और जनता के लिए' होगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने बजट में चार प्रमुख वर्गों महिला, युवा, किसान और गरीब पर विशेष फोकस किया है। इन वर्गों के सशक्तिकरण और विकास के लिए ठोस प्रावधान किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल को सरकार ने 'उद्योग वर्ष' के रूप में मनाया था, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया और निवेश को बढ़ावा मिला। वहीं इस साल को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि, सरकार की पूरी कोशिश है कि, किसान आत्मनिर्भर बनें और उनकी आय में वृद्धि हो। बजट में इस दिशा में विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि, बजट निर्माण प्रक्रिया में आम जनता से मिले सुझावों को भी शामिल किया गया है, ताकि यह बजट अधिक सहभागी और जनहितकारी बन सके।