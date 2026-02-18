MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस

18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 18, 2026

MP Budget 2026 LIVE
मोहन सरकार का तीसरा बजट LIVE (Photo Source- Patrika)

MP Budget 2026 LIVE : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आज विधानसभा में 4.65 लाख करोड़ से ज्यादा का ऐतिहासिक बजट पेश कर रही है। क्या युवाओं को मिलेगी पक्की नौकरी? क्या किसानों और महिलाओं के लिए खुलेगा सरकारी खजाना? विकास की सौगात से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश तक, बजट की हर बड़ी घोषणा और उसका आपकी जेब पर पड़ने वाला असर विधानसभा से सीधे पल की सबसे सटीक और सबसे तेज जानकारी अपडेट्स पत्रिका.कॉम के लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें।

प्रमुख घटनाएँ

MP Budget 2026 Live Update : वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरु
पूरा पढ़ें
MP Budget 2026 LIVE : गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष का प्रदर्शन
पूरा पढ़ें
MP Budget 2026 LIVE : कैंसर और हार्ट पेशेंट्स को बड़ी राहत
पूरा पढ़ें
MP Budget 2026 LIVE : विधानसभा पहुंचे वित्तमंत्री, सीएम से मुलाकात
पूरा पढ़ें
MP Budget 2026 LIVE : जनता को समर्पित बजट- देवड़ा
पूरा पढ़ें
MP Budget 2026 LIVE : घर से रवाना हुए वित्त मंत्री
पूरा पढ़ें
MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार के पिछले दो बजट कैसे रहे
पूरा पढ़ें
MP Budget 2026 LIVE : 'अनूठा नवाचार करने जा रहे'- सीएम
पूरा पढ़ें

2026-02-18 11:12:35 am

MP Budget 2026 Live Update : वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरु

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जैसे ही बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। इसी बीच विपक्ष ने सदन में हंगामा भी शुरू कर दिया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए विपक्षी सदस्यों को शांत रहने की नसीहत दी है और कहा कि, बजट पर विस्तार से चर्चा करने का पूरा अवसर मिलेग। बजट भाषण के दौरान देवड़ा ने कहा कि, हमारा प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा और जनसंख्या के आधार पर पांचवां सबसे बड़ा राज्य है।

2026-02-18 10:59:23 am

MP Budget 2026 LIVE : गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष का प्रदर्शन

वहीं, सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विपक्षी दल के विधायकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक हाथों में खाली गुल्लक लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि, इस बार पेश होने वाला बजट प्रदेश पर मौजूदा कर्ज से भी कम है।

2026-02-18 10:52:41 am

MP Budget 2026 LIVE : कैंसर और हार्ट पेशेंट्स को बड़ी राहत

इस बार पेश हो रहे बजट में मेडिकल कॉलेजों के अंदर सुपर-स्पेशियलिटी विभागों के विस्तार पर जोर रहेगा। स्टेट कार्डियक सेंटर और अंग प्रत्यारोपण संस्थानों की स्थापना की घोषणा की उम्मीद है। इससे प्रदेश के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

2026-02-18 10:41:24 am

MP Budget 2026 LIVE : विधानसभा पहुंचे वित्तमंत्री, सीएम से मुलाकात

MP Budget 2026 LIVE विधानसभा में सीएम मोहन से मिले वित्तमंत्री (Photo Source-Patrika)

2026-02-18 10:21:50 am

MP Budget 2026 LIVE : जनता को समर्पित बजट- देवड़ा

MP Budget 2026 LIVE जगदीश देवड़ा ने बताया जनता को समर्पित बजट (Photo Source- Patrika)

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घर से रवाना होते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि, इस बार पेश होने वाला मध्य प्रदेश का बजट पूरी तरह जनता को समर्पित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि, ये बजट 'जनता का और जनता के लिए' होगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने बजट में चार प्रमुख वर्गों महिला, युवा, किसान और गरीब पर विशेष फोकस किया है। इन वर्गों के सशक्तिकरण और विकास के लिए ठोस प्रावधान किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल को सरकार ने 'उद्योग वर्ष' के रूप में मनाया था, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया और निवेश को बढ़ावा मिला। वहीं इस साल को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि, सरकार की पूरी कोशिश है कि, किसान आत्मनिर्भर बनें और उनकी आय में वृद्धि हो। बजट में इस दिशा में विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि, बजट निर्माण प्रक्रिया में आम जनता से मिले सुझावों को भी शामिल किया गया है, ताकि यह बजट अधिक सहभागी और जनहितकारी बन सके।

2026-02-18 10:16:39 am

MP Budget 2026 LIVE : घर से रवाना हुए वित्त मंत्री

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कुछ देर पहले पत्नी के हाथों से मुंह मीठा करके ब्राउन रंग का बैग हाथ में लेकर घर से रवाना हो गए हैं। उनके परिवार ने भी प्रदेश के उद्धार का बजट पेश करने की शुभकामनाएं देकर रवाना किया।

2026-02-18 09:59:21 am

MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार के पिछले दो बजट कैसे रहे

मोहन सरकार ने अपना पहला बजट (2024-25) 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ का पेश किया था। जबकि, दूसरा बजट (2025-26) 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। आज मोहन सरकार का तीसरा बजट (2026-27) 18 फरवरी को पेश हो रहा है। एमपी की भाजपा सरकार ने विकसित एमपी 2047 को देखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन तक ले जाने का टारगेट सेट किया है। याद दिलाते चलें कि, पिछले साल प्रदेश का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हुआ था, जो 24 मार्च तक यानी 15 दिन चला था।

2026-02-18 09:50:11 am

MP Budget 2026 LIVE : 'अनूठा नवाचार करने जा रहे'- सीएम

बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा, जो अनूठा नवाचार करने जा रहा है। बजट में अगले 3 साल का खाका देखने को मिलेगा, जिसमें इस साल के विस्तृत बजट के साथ अगले 2 साल की विकास योजनाओं की आउटलाइन शामिल होगी।

