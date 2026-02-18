Madhya Pradesh Budget : सरकार पेश कर रही 4.65 करोड़ का बजट, GYAN कॉन्सेप्ट बढ़ाने की तैयारी

Madhya Pradesh Budget : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आज अपना तीसरा बजट पेश कर रही है। इसमें किसान, महिलाओं को खास सौगातों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए मेट्रोपोलिटन सिटीज की ओर आगे बढ़ाने की तैयारी है। सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लंबी छलांग लगा सकती है। पिछला बजट पीएम मोदी की बताई गई चार जातियों गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) पर केंद्रित था। इस बार ज्ञान कॉन्सेप्ट को और बढ़ाया जा सकता है।