सैकड़ों मकान-दुकान टूटना तय, ब्लू लाइन मेट्रो के लिए ली जाएगी जमीन

Bhopal Metro Blue line: मेट्रो ट्रेन की ब्लू लाइन के लिए जिला प्रशासन ने मंगलवार को भदभदा डिपो चौराहा से रत्नागिरी करोंद तक 9 हेक्टेयर जमीन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें बाधक निर्माण पहले ही चिह्नित कर लिए गए थे। इन्हें नोटिस देने, मुआवजा देने की प्रक्रिया की जा रही थी। हालांकि बीते एक साल में 40% को ही खाली कराया जा सका है। छह हेक्टेयर जमीन रेकॉर्ड में सरकारी दर्ज है। हालांकि मौके पर बाजार, आबादी है। अब इसे हटाने बड़ी कार्रवाई शुरू होगी।