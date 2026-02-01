एमपी में गर्मियों में नहीं जाएगी बिजली, 7500 जगहों पर लगाए नए ट्रांसफार्मर

Transformers - एमपी में 7500 जगहों पर नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इससे गर्मियों में बिजली कटौती की समस्या पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा। पश्चिम मप्र में शासन की महत्वपूर्ण योजना रिवेम्प्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत बिजली वितरण क्षमता बढ़ाने की यह कवायद की गई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इन नए ट्रांसफार्मरों से औद्य़ोगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और आबादी क्षेत्र की बिजली वितरण क्षमता का विस्तार किया गया हैं। लाखों उपभोक्ताओं को बिजली वितरण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया गया है।