17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में भाजपा के दिग्गज नेता की बेटी कांग्रेस में शामिल

mp news: भोपाल में कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष और महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अर्चना जायसवाल की उपस्थिति में भाजपा नेता की बेटी ने थामा कांग्रेस का हाथ।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Feb 17, 2026

bhopal

bjp senior leader satyanarayan sattan daughter kanupriya joins congress

mp news: मध्यप्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन की बेटी कनु प्रिया सत्तन ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सत्यनारायण सत्तन की बेटी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरु हो गई हैं। सत्यनारायण सत्तन की बेटी कनु प्रिया सत्तन ने भोपाल में कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष और महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अर्चना जायसवाल की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है।

जीतू पटवारी ने किया कांग्रेस में स्वागत

सत्यनारायण सत्तन की बेटी कनु प्रिया सत्तन के कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी मध्यप्रदेश कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर दी है। एमपी कांग्रेस के आधिकारिक पेज पर की गई पोस्ट में लिखा है- प्रख्यात कवि एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता सत्यनारायण सत्तन की पुत्री कनु प्रिया ने आज मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक एवं महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अर्चना जायसवाल की गरिमामयी उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तत्पश्चात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कनु प्रिया का कांग्रेस परिवार में अभिनंदन किया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हैं सत्तन

बता दें कि सत्यनारायण सत्तन मध्यप्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं । सत्यनारायण सत्तन साल 1980 में इंदौर विधानसभा सीट-1 से विधायक रह चुके हैं। तब उन्होंने सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कृपाशंकर शुक्ला को हराया था। सत्तन मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इंदौर की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। सत्यनारायण सत्तन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के साथ-साथ एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि भी हैं।

ये भी पढ़ें

पैरों से लिपटकर बच्चे कहते रहे, ‘पापा ऐसा मत करो, रुक जाओ’, लेकिन नहीं माना पिता..
इंदौर
indore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 04:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में भाजपा के दिग्गज नेता की बेटी कांग्रेस में शामिल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी की जीडीपी में जबर्दस्त उछाल, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 169050 रुपए हुई

MP Survey 2026
भोपाल

19,287 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, नर्मदा परियोजनाओं पर बड़ा दांव, जानें किसे मिला कितना धन?

MP assembly Budget Session second day
भोपाल

शरीर का ये अदृश्य अंग है ‘शुगर की फैक्ट्री, क्या यही है डायबिटीज का हाई रिस्क?’

Diabetes Reversal Fatty Liver High Risk of diabetes
Patrika Special News

एमपी में प्रति व्यक्ति आय 22.50 लाख रुपए करने का लक्ष्य, सरकार की बड़ी कवायद

MP government aims to increase per capita income to Rs 22.50 lakh
भोपाल

Madhya Pradesh Budget : कांग्रेस के मुस्लिम विधायक ने उठाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, भाजपा ने दिया रिएक्शन

Madhya Pradesh Budget
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.