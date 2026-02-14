पैरों से लिपटकर बच्चे कहते रहे, ‘पापा ऐसा मत करो, रुक जाओ’, लेकिन नहीं माना पिता..

घटना इंदौर के रावजी बाजार इलाके की है जहां रहने वाले मनोज जाटव ने शुक्रवार की रात घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के वक्त घर में मनोज के साथ उसके दोनों मासूम बेटे मौजूद थे, जो पिता को आत्मघाती कदम उठाता देख उसे रोकने की कोशिश करते रहे। बच्चे पिता के पैरों से लिपटकर कहते रहे..पापा रुक जाओ, ऐसा मत करो लेकिन मनोज ने बच्चों की बात अनसुनी कर दी और उन्हें धक्का देकर फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर जब पड़ोसी घर पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर पड़ोसी अंदर पहुंचे तो मनोज को फांसी के फंदे पर लटका देखा।