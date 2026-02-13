एमपी में दोस्त के कमरे में MBA छात्रा का निर्वस्त्र शव मिला, 3 दिन पहले वायरल हुआ था आपत्तिजनक वीडियो

पुलिस के मुताबिक छात्रा 10 फरवरी से ही लापता थी। उस दिन वो आधार कार्ड सुधरवाने की बात कहकर घर से निकली थी और पिता ने ही उसे कलेक्ट्रेट के पास छोड़ा था। इसके बाद छात्रा ने अपनी बहन को फोन कर बताया था कि वो पीयूष के साथ बर्थ-डे पार्टी में जा रही है और रात 11 बजे तक घर लौट आएगी। इसके बाद छात्रा घर नहीं लौटी और उसका मोबाइल भी बंद हो गया। 11 फरवरी को कॉलेज प्रबंधन ने बुलाया और आपत्तिजनक वीडियो के बारे में बताया। इसके बाद से परिजन छात्रा की तलाश में जुटे थे उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। परिजन का आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और टालमटोल करती रही।