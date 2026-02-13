NMIMS में ‘वैलेंटाइन डे’ इवेंट पर मचा बवाल, लाठियां लेकर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता

डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने बताया कि कॉलेज में आयोजन को लेकर पुलिस या प्रशासन से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। प्रदर्शनकारियों द्वारा कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। प्रशासन मामले में कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब तलब करेगा कि बिना सूचना इतना बड़ा आयोजन क्यों किया गया। पुलिस ने तनाव बढ़ता देख कार्यक्रम को बीच में ही रुकवा दिया और छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला।