MP के इस रेलवे स्टेशन को मिली 4 एकड़ जमीन, अब और बड़ा होगा स्टेशन

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अब यहां चौथे प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा, जिससे ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी। साथ ही महू-खंडवा रेल लाइन बिछाने का काम भी तेज किया जाएगा। यह लाइन आगे पातालपानी से जुड़ेगी, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कार्रवाई के बाद अब खाली पड़ी जमीन पर जल्द निर्माण गतिविधियां शुरू होने की तैयारी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि स्टेशन का विस्तार होने से महू को नई पहचान मिलेगी। रेलवे के इस कदम को विकास की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है।