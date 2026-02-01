12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

MP के इस रेलवे स्टेशन को मिली 4 एकड़ जमीन, अब और बड़ा होगा स्टेशन

MP News: इंदौर के महू रेलवे स्टेशन के लिए रेलवे ने चार एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटा दिया है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Feb 12, 2026

MP News: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के महू में रेलवे की चार एकड़ जमीन पर चला अतिक्रमण हटाने का अभियान आखिरकार पूरा हो गया। दो दिन चली कार्रवाई में कच्चे-पक्के सभी मकानों को तोड़कर जमीन खाली करा ली गई। हल्के विरोध और कहासुनी के बीच रेलवे और जिला प्रशासन की टीम ने समझाइश देकर कब्जा हटवाया और जेसीबी की मदद से निर्माण ध्वस्त कर दिए।

प्रशासन ने जारी किए थे नोटिस

यह जमीन महू स्टेशन के विस्तार और महू-खंडवा नई रेल लाइन परियोजना के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। लंबे समय से यहां बने मकानों के कारण काम अटका हुआ था। कल भी पक्के निर्माणों पर मशीनें चलीं तो कई परिवारों ने सामान समेटने की मशक्कत की। प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर दिए थे, इसलिए अधिकतर लोगों ने खुद ही घर खाली कर दिए थे। बचे हुए हिस्सों को भी पूरी तरह हटाकर क्षेत्र समतल कर दिया गया।

चौथे प्लेटफॉर्म का विस्तार होगा

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अब यहां चौथे प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा, जिससे ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी। साथ ही महू-खंडवा रेल लाइन बिछाने का काम भी तेज किया जाएगा। यह लाइन आगे पातालपानी से जुड़ेगी, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कार्रवाई के बाद अब खाली पड़ी जमीन पर जल्द निर्माण गतिविधियां शुरू होने की तैयारी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि स्टेशन का विस्तार होने से महू को नई पहचान मिलेगी। रेलवे के इस कदम को विकास की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है।

सिंहस्थ-2028 को देखते हुए तैयारियां तेज

सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। योजना के तहत इंदौर की कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों का ओरिजिनेट महू से किया जाएगा ताकि यात्रियों का दबाव कम हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए महू स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 का विस्तार और उन्नयन किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार प्लेटफॉर्म तैयार होते ही यहां से लंबी दूरी की गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। सिंहस्थ के दौरान अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की भी तैयारी है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Feb 2026 06:46 pm

Published on:

12 Feb 2026 06:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MP के इस रेलवे स्टेशन को मिली 4 एकड़ जमीन, अब और बड़ा होगा स्टेशन

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी हाईकोर्ट ने DCP को किया तलब, फैसला नहीं मानने पर जताई चिंता

indore police bodycam order ignored high court summons dcp mp news
इंदौर

इंदौर में इंजीनियर को जेसीबी से कुचलने की कोशिश, वीडियो वायरल

indore
इंदौर

एमपी में बनेगी 4-लेन सड़क, 2 तहसील के 20 गांव से ली जाएगी जमीन

Indore-Ujjain 4-lane road
इंदौर

एमपी में 30 से ज्यादा गांवों के बीच चलेंगी ‘सरकारी बसें’, ऐप पर मिलेगी जानकारी

Government buses
इंदौर

MPPSC 2026: अप्रैल तक बढ़ सकते राज्य सेवा परीक्षा 2026 के पद

MPPSC 2026
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.