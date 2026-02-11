एमपी में 30 से ज्यादा गांवों के बीच चलेंगी ‘सरकारी बसें’, ऐप पर मिलेगी जानकारी

अधिकारियों के मुताबिक, सुगम, सुरक्षित व सस्ता लोक परिवहन देने के लिए तैयारी चल रही है। कंपनी इंटर सिटी सर्विस, जिसमें इंदौर से उज्जैन, धार-पीथमपुर, देवास, बुरहानपुर, खंडवा- खरगोन, हरदा, भोपाल के लिए बसें चलाने के साथ इंदौर से 25 किलोमीटर से ज्यादा के स्थान यानी महू, देपालपुर, हातोद के साथ ही अन्य ग्रामीण रूटों पर चलाई जाएगी। करीब 30 से ज्यादा नए रूट जुड़ेंगे। यह ऐसे स्थान है जहां पर्याप्तबस सुविधा नहीं है, है भी तो बहुत खराब और मनमानी वसूली की जाती है। अप्रेल में पूरा प्लान सामने आएगा जिसके तहत निजी बस ऑपरेटरों की बसों को रेवेन्यू मॉडल पर अनुबंधित किया जाएगा। दावा है कि यात्रियों को सस्ता व सुरक्षित परिवहन मिलेगा।