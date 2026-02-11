11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

इंदौर

हड़ताल पर जा रहे हैं बैंक कर्मचारी, आज ही निपटा लें बैंकिंग और बीमा सेवा से जुड़े काम

Bank Strike : केंद्र सरकार की श्रमिक नीतियों के विरोध में गुरुवार यानी कल से बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। ऐसे में बैंकिंग के साथ-साथ बीमा सेवाएं भी प्रभावित होंगी।

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 11, 2026

Bank Strike

गुरुवार से बैंक कर्मचारियों की हड़ताल (Photo Source- Patrika)

Bank Strike : केंद्र सरकार की श्रमिक नीतियों के विरोध में गुरुवार को बैंककर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन और बेफी समेत विभिन्न बैंक यूनियनों द्वारा इस हड़ताल का आह्वान किया है।

सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के अलावा एलआईसी, जीआईसी जैसी बीमा क्षेत्र की यूनियनों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। इस हड़ताल के कारण गुरुवार को बैंकिंग और बीमा सेवाएं प्रभावित रहेंगी। देशव्यापी इस हड़ताल में हजारों बैंककर्मी शामिल होंगे।

गांधी हॉल में विशाल आम सभा

मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन के चेयरमैन मोहन कृष्ण शुक्ला ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि, गुरुवार सुबह 10 बजे इंदौर के गांधी हाल स्थित अभिनव कला समाज में विशाल आमसभा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि चार श्रम संहिताओं में बदलाव किया गया है जो कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं।

हड़ताल से पहले प्रदर्शन

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा संस्थानों के निजीकरण, कर्मचारियों की कमी, आउटसोर्सिंग, पुरानी पेंशन योजना की समाप्ति और बढ़ते सेवा शुल्क से न सिर्फ कर्मचारी बल्कि आम जनता भी प्रभावित हो रही है। हड़ताल से पहले आज बुधवार 11 फरवरी को शाम सवा पांच बजे पंजाब नेशनल बैंक में प्रदर्शन होगा।

