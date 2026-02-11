डबरा हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक, मृतका के परिजन को 4 लाख और घायलों को 1-1 लाख सहायता राशि की घोषणा

आपको बता दें कि, डबरा शहर में पूर्व गृहमंत्री और भाजपा नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा द्वारा नवग्रह शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत कलश यात्रा से कराई जा रही थी। इसी उत्सव ने दर्दनाक हादसे का रूप धारण कर लिया। कलश यात्रा स्टेडियम ग्राउंड से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजर रही थी, जिसमें हजारों महिलाएं एक ही रंग की साड़ियों में शामिल थीं। इसी बीच अचानक भगदड़ मची, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि करीब 5 महिलाएं घायल हो गईं। घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।