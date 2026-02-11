11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

डबरा हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक, मृतका के परिजन को 4 लाख और घायलों को 1-1 लाख सहायता राशि की घोषणा

Dabra Accident : भगदड़ में महिला की मौत और कई श्रद्धालुओं के घायल होने के मामले में दुख जताते हुए सीएम मोहन यादव ने मृतका के परिजन को 4 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 11, 2026

Dabra Accident

डबरा हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक (Photo Source- Patrika)

Dabra Accident :मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा शहर में स्थित नवग्रह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मची भगदड़ में महिला की मौत और कई श्रद्धालुओं के घायल होने के मामले पर दुख जताया है। सीएम ने मृतका के परिजन को 4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रूपए सहायता राशि देने की घोषणा की है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'ग्वालियर जिले के डबरा में एक कार्यक्रम के दौरान हुई दुर्घटना में एक महिला के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। घायलों का नि:शुल्क उपचार कराया जा रहा है।मृतका के परिजन को 4 लाख एवं गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं।'

यह है पूरा मामला

आपको बता दें कि, डबरा शहर में पूर्व गृहमंत्री और भाजपा नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा द्वारा नवग्रह शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत कलश यात्रा से कराई जा रही थी। इसी उत्सव ने दर्दनाक हादसे का रूप धारण कर लिया। कलश यात्रा स्टेडियम ग्राउंड से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजर रही थी, जिसमें हजारों महिलाएं एक ही रंग की साड़ियों में शामिल थीं। इसी बीच अचानक भगदड़ मची, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि करीब 5 महिलाएं घायल हो गईं। घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 06:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / डबरा हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक, मृतका के परिजन को 4 लाख और घायलों को 1-1 लाख सहायता राशि की घोषणा

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गर्मी से पहले ही त्वचा पर मार… दिन में गर्मी रात में ठंडक से बढ़ा फंगल इंफेक्शन, जेएएच में दो दिन में 780 मरीज

ग्वालियर

प्राण प्रतिष्ठा में हादसा : कलश यात्रा में भगदड़, बुजुर्ग महिला की मौत, मासूम सहित 9 जख्मी

कलश यात्रा में भगदड़, बुजुर्ग महिला की मौत
ग्वालियर

शहर–गांव की सड़कों पर 31 दिन में 128 हादसे, 30 की मौत

जागरूकता के बाद भी नहीं थम रहा सड़क हादसों का कहर
समाचार

वूमेन कांस्टेबल को अपनी परेशानी बताने में सहज महसूस करती हैं

ग्वालियर

अभी तीन शहरों की चल रही है फ्लाइट

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.