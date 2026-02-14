22 फीसदी बढ़ोतरी की आहट, 1000 फुट का प्लॉट 50 लाख पार, ईएमआइ का बोझ बढ़ेगा

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित नई कलेक्टर गाइडलाइन ने शहर के प्रॉपर्टी बाजार में हलचल मचा दी है। औसतन 22 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव सामने आया है, जिसका सीधा असर खरीदार और विक्रेता दोनों पर पड़ेगा। अनुमान है कि 1000 वर्गफुट का सामान्य प्लॉट अब 50 लाख रुपए तक पहुंच सकता है, जबकि सिटी सेंटर जैसे प्रीमियम इलाके में कीमतें 1 करोड़ रुपए के करीब जा सकती हैं। सबसे बड़ी चिंता एक नंबर में पूरी राशि दिखाने को लेकर है। रजिस्ट्री में 50 लाख से 1 करोड़ रुपये दर्शाना कई खरीदारों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। यदि बैंक फाइनेंस के जरिए संपत्ति खरीदी जाती है तो बढ़ी हुई कीमत के साथ ईएमआई भी भारी पड़ेगी, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों का बजट डगमगा सकता है। इस संभावित बढ़ोतरी को लेकर बिल्डर्स और आम नागरिकों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उनका तर्क है कि इतनी तेज बढ़ोतरी से प्रॉपर्टी की डिमांड पर असर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर सेवा प्रदाता गाइडलाइन बढ़ाने के पक्ष में हैं, क्योंकि इससे स्टांप शुल्क की राशि बढ़ेगी और उनके कमीशन में भी इजाफा होगा।