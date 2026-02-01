मास्टर प्लान की सडक़े अटकीं, जनता पिसी-अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं, पीडब्ल्यूडी ने रोका काम

इन स्थानों पर ठप पड़ा काम

झांसी रोड : कुछ जगह पर सडक़ का कार्य हो चुका है,लेकिन नाली निर्माण के टेंडर नहीं होने व मकान-दुकान के अस्थाई अतिक्रमण नहीं हटाए जाने से पीडब्ल्यूडी ने काम बंद कर दिया है।

आरआर टावर रोड : यहां पर सर्विस रोड और ड्रेनेज लाइन के हिस्से मकान,दुकान और कब्जों से घिरे हुए है,ऐसे में यहां भी कार्य बंद कर दिया है।

रामदास घाटी रोड: सीमांकन और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज भी लंबित। यहां अतिक्रमण हटाने के लिए निशान भी लगाए जा चुके हैं और नोटिस भी बांटे जा चुके है, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए जाने से आधा-अधूरा निर्माण पब्लिक के लिए परेशानी बढ़ा रहा है।

मास्टर प्लान पर सवाल

शहर की यातायात समस्या कम करने के लिए मास्टर प्लान के तहत सडक़े विकसित की जा रही हैं, लेकिन जमीनी समन्वय की कमी से परियोजना की रफ्तार थम गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले सीमांकन और अतिक्रमण हटाने की ठोस कार्रवाई होती, तो निर्माण बाधित नहीं होता।