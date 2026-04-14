डिजिटल हुई पुलिस की तिजोरी: पड़ाव थाने में बना अंचल का पहला ई-मालखाना

ग्वालियर. पुलिस अब हाईटेक होकर अपराधियों के साथ-साथ अपने भीतर की व्यवस्थाओं पर भी डिजिटल लगाम कस रही है। थानों में पुलिस की तिजोरी कहे जाने वाले मालखानों की खस्ताहाल और असुरक्षित छवि अब बदलने वाली है। अंचल का पहला ई-मालखाना शहर के पड़ाव थाने में बनकर तैयार हो गया है। भोपाल के टीटी नगर और इंदौर के गांधीनगर थाने के बाद ग्वालियर का पड़ाव थाना अब प्रदेश का तीसरा ऐसा डिजिटल केंद्र बन गया है, जहां जब्त किया गया हर सामान और सबूत अब क्यूआर कोड की निगरानी में रहेगा। अंचल के इस पहले ई-मालखाने को तैयार करने के पीछे एएसपी अनु बेनीवाल की करीब तीन महीने की कड़ी मेहनत और एक्सरसाइज है। इस नई व्यवस्था में इंसानी पहरेदारी से ज्यादा तकनीक पर भरोसा किया गया है। मालखाने में अब राउंड-द-क्लॉक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रहेगी। जब भी कोई सामान जब्त होकर आएगा, उसे विधिवत पैक कर उसकी फोटो पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और तुरंत एक यूनिक क्यूआर कोड जनरेट होगा।