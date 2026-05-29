माफिया का ‘रेत तंत्र’: शहर में सडक़ व सरकारी व प्लॉटों पर 600 अवैध डंप, अब होने लगा खूनी संघर्ष

शहर के खाली प्लॉट, आम सडक़ें और सरकारी जमीनें इन दिनों रेत माफिया के 'अवैध फड़ों' में तब्दील हो रही हैं। रेत और गिट्टी के इस काले कारोबार में मोटा मुनाफा कमाने की होड़ मची है। मुनाफाखोरी की यह अंधी दौड़ अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें वर्चस्व को लेकर 'खूनी संघर्ष' शुरू हो गए हैं। महाराजपुरा पर हुए खूनी संघर्ष भी इसका परिणाम है। हैरान करने वाली बात यह है कि शहर की सडक़ों को डंपिंग ग्राउंड बनाने वाले इन 600 से ज्यादा अवैध फड़ों पर खनिज विभाग पूरी तरह आंखें मूंदे बैठा है। 'पत्रिका' की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि यह अवैध फड़ उन इलाकों में सबसे ज्यादा पैर पसार रहे हैं, जहां नई कॉलोनियां बस रही हैं या बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहे हैं।प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो खिंचने लगीं तलवारें