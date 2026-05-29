ट्रैफिक नियम तोड़ने में ग्वालियर नंबर वन, प्रदेश में सबसे ज्यादा 473 डीएल भी यहां हुए निरस्त, इंदौर-भोपाल पीछे

ग्वालियर. सड़कों पर बेलगाम रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और सिग्नल जंप करना—ग्वालियर के वाहन चालकों की ये आदतें अब शहर की पहचान बन गई हैं। यातायात नियमों की अनदेखी का आलम यह है कि ग्वालियर ने लाइसेंस निरस्त कराने के मामले में पूरे प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश में चले विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान ग्वालियर पुलिस ने सबसे ज्यादा 473 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराकर नंबर वन का शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हाल ही में हुई यातायात समिति की बैठक में जो आंकड़े पेश किए गए, वे चौंकाने वाले हैं। प्रदेश भर में कुल 2649 लाइसेंस निरस्त किए गए, जिसमें अकेले ग्वालियर की भागीदारी सबसे अधिक है। चौंकाने वाली बात यह है कि भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों की तुलना में ग्वालियर की आबादी और वाहनों की संख्या कम होने के बावजूद, यहां लाइसेंस निरस्ती की संख्या सबसे ज्यादा है।