29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

ट्रैफिक नियम तोड़ने में ग्वालियर नंबर वन, प्रदेश में सबसे ज्यादा 473 डीएल भी यहां हुए निरस्त, इंदौर-भोपाल पीछे

सड़कों पर बेलगाम रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और सिग्नल जंप करना—ग्वालियर के वाहन चालकों की ये आदतें अब शहर की पहचान बन गई हैं। यातायात नियमों की अनदेखी का आलम यह है कि ग्वालियर ने लाइसेंस निरस्त कराने के मामले में पूरे प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

May 29, 2026

Traffic Rule

Traffic

ग्वालियर. सड़कों पर बेलगाम रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और सिग्नल जंप करना—ग्वालियर के वाहन चालकों की ये आदतें अब शहर की पहचान बन गई हैं। यातायात नियमों की अनदेखी का आलम यह है कि ग्वालियर ने लाइसेंस निरस्त कराने के मामले में पूरे प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश में चले विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान ग्वालियर पुलिस ने सबसे ज्यादा 473 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराकर नंबर वन का शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हाल ही में हुई यातायात समिति की बैठक में जो आंकड़े पेश किए गए, वे चौंकाने वाले हैं। प्रदेश भर में कुल 2649 लाइसेंस निरस्त किए गए, जिसमें अकेले ग्वालियर की भागीदारी सबसे अधिक है। चौंकाने वाली बात यह है कि भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों की तुलना में ग्वालियर की आबादी और वाहनों की संख्या कम होने के बावजूद, यहां लाइसेंस निरस्ती की संख्या सबसे ज्यादा है।

युवाओं में स्टंटबाजी और लापरवाही का जुनून

शहर की सड़कों पर सबसे ज्यादा लापरवाही 18 से 25 साल के युवाओं में देखी जा रही है। स्टंटबाजी, तेज रफ्तार और गलत साइड पर गाड़ी चलाना इनके लिए स्वैग बन गया है। यातायात पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, ड्रिंक एंड ड्राइव और रॉन्ग साइड ड्राइविंग के केस में भी ग्वालियर अव्वल है।

सड़क पर डर और सिफारिश का खेल

यातायात विशेषज्ञ और रिटायर्ड डीएसपी राकेश सिन्हा का मानना है कि शहर की सड़कें अब सुरक्षित नहीं बची हैं। वे कहते हैं, सड़क पर चलते हुए अब डर लगता है कि न जाने कब कौन सी गाड़ी आकर टक्कर मार दे। हालात इसलिए बिगड़े हैं क्योंकि पुलिस की सख्ती के बीच रसूखदारों की सिफारिशों का दखल रहता है। जब भी पुलिस कसावट करती है, चालान बचाने के लिए फोन आने लगते हैं। केवल चालान काटने से ट्रैफिक अनुशासन नहीं सुधरेगा, इसके लिए ट्रैफिक एजुकेशन और कार्रवाई में जीरो टॉलरेंस जरूरी है।

लाइसेंस निरस्ती में टॉप तीन शहर
ग्वालियर: 473 लाइसेंस निरस्त
इंदौर: 380 लाइसेंस निरस्त
महू: 367 लाइसेंस निरस्त

सड़क सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। नियमों का पालन न करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हम स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और सख्त अभियान चलाए जाएंगे और बार-बार नियम तोड़ने वालों को ब्लैक लिस्ट कर उनके लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त किए जाएंगे।
— अनु बेनीवाल, एएसपी (यातायात), ग्वालियर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 May 2026 06:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ट्रैफिक नियम तोड़ने में ग्वालियर नंबर वन, प्रदेश में सबसे ज्यादा 473 डीएल भी यहां हुए निरस्त, इंदौर-भोपाल पीछे

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

The mafia's 'sand system': 600 illegal dumps on roads and government plots in the city, now leading to bloody conflicts.

दो से तीन डंपर खाली कराकर रात में डंप होती है रेत, दिन में छोटे वाहनों से खपा रहे बाजार में
ग्वालियर

सालभर में 30 हजार रुपए की सीधी बचत देख लोगों ने बदला मूड, कई मॉडल्स पर एक महीने की लंबी वेटिंग

Expensive Petrol
ग्वालियर

ग्वालियर : बदलती लाइफस्टाइल बिगाड़ रही महिलाओं की हार्मोनल हेल्थ, 30-40% महिलाएं पीएमओएस की चपेट में

कमलाराजा अस्पताल की ओपीडी में रोज पहुंच रहीं 30 महिलाएं,
ग्वालियर

Husband Alleges Wife Illicit Relationship: 'मेरी पत्नी के कई मर्दों से संबंध हैं' ग्वालियर में सोसायटी ग्रुप्स में वीडियो वायरल कर युवक ने खाया जहर

gwalior
ग्वालियर

Wife Taunts Husband: ‘तुम काले हो, तुम्हारे साथ जाने में शर्म आती है’, ग्वालियर में पति के रंग को लेकर ताने मारती है 'सुंदर' पत्नी

gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.