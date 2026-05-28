ग्वालियर : बदलती लाइफस्टाइल बिगाड़ रही महिलाओं की हार्मोनल हेल्थ, 30-40% महिलाएं पीएमओएस की चपेट में

कमलाराजा अस्पताल की ओपीडी में रोज पहुंच रहीं 30 महिलाएं, विशेषज्ञ बोले- समय रहते जांच और लाइफस्टाइल सुधार बेहद जरूरी

ग्वालियर। सुबह की भागदौड़, घंटों मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन के सामने बिताया जा रहा समय, बाहर का खाना, कम होती नींद और बढ़ता तनाव… आधुनिक लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा असर अब महिलाओं की हार्मोनल हेल्थ पर दिखाई देने लगा है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे पीएमओएस (पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम) के मामलों ने डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। कमलाराजा अस्पताल की ओपीडी में रोजाना करीब 30 महिलाएं पीएमओएस की जांच और परामर्श के लिए पहुंच रही हैं।