ग्वालियर में युद्ध और महंगे पेट्रोल ने बदला बाजार, हर माह बिक रहीं 800 ईवी

ग्वालियर. मिडल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है। नतीजा घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम आम आदमी के बजट को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन, ग्वालियर के सूझबूझ वाले वाहन चालकों ने इस संकट का एक तोड़ निकाल लिया है। तेल के इस खेल से तंग आकर शहरवासी अब तेजी से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। आलम यह है कि शहर के शोरूम्स पर पैर रखने की जगह नहीं है और कई स्कूटर्स पर तो एक-एक महीने की लंबी वेङ्क्षटग चल रही है।