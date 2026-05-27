‘तुम काले हो, तुम्हारे साथ जाने में शर्म आती है’, ग्वालियर में पति के रंग को लेकर ताने मारती है ‘सुंदर’ पत्नी

Gwalior Domestic Dispute: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में जनसुनवाई के दौरान एक अजीब मामला सामने आया है। एसपी ऑफिस में हुई जनसुनवाई के दौरान एक पति ने पत्नी पर प्रताड़ित करने और ताने मारने की शिकायत की। पीड़ित पति का कहना है कि उसकी पत्नी को अपने गोरे रंग पर इतना गुमान है कि वो अपने पति के सांवले रंग को लेकर उसे ताने मारती है। पति का आरोप है कि पत्नी कहती है कि तुम काले हो मुझे तुम्हारे साथ कहीं पर जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। इतना ही नहीं पत्नी काला कहकर ताने मारती है, मारपीट करती है। पति के साथ ही उसकी मां को भी प्रताड़ित करती है और धमकी देती है कि झूठे मामले में जेल पहुंचा देगी। मंगलवार को एसपी और कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई में सैकड़ों फरियादियों की शिकायतों का निराकरण किया गया।