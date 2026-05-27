‘अवैध कॉलोनियों’ में हो सकेगी रजिस्ट्री, नगर निगम नहीं लगा सकता प्रतिबंध

बीते कुछ दिनों पहले ही ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती भी की गई थी। शासन से मिले निर्देश के बाद जिला प्रशासन और पुलिस एक्शन मोड़ में हैं। मुरार ब्लॉक के बिजौली क्षेत्र में धनेली और करगंवा की चार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस ने कॉलोनियां विकसित करने वाले बिल्डर और कॉलोनाइजरों के खिलाफ मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम, 1993 के तहत मामला दर्ज किया था। यहां 13 अवैध कॉलोनियों पर FIR दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इन पर नियमों को ताक पर रखकर आम लोगों के घर के सपनों से खिलवाड़ करने का आरोप है।