ड्रग एडिक्ट है समर्थ, नशे के बिना नहीं रह सकता, दामाद पर बरसे ट्विशा के पिता

Twisha Sharma Case - एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा की भोपाल में ससुराल में हुई संदिग्ध मौत का मामला देशभर में सुर्खियों में है। करीब 15 दिन बाद भी इसपर चर्चा थम नहीं रही है। मामले की जांच अब सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई है और उसने अपना काम शुरु भी कर दिया है। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत पर कुछ ऐसा विवाद उठा था कि देश की शीर्ष अदालत को भी आगे आना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर सुनवाई की थी। सोमवार को सीजेआई सूर्यकांत ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से बयान देने में संयम बरतने का खासतौर पर आग्रह किया था। दरअसल, 12 मई को ट्विशा की मौत होने के तुरंत बाद से ही उसके मायके पक्ष और ससुरालवाले आमने सामने आ गए थे। दोनों पक्षों ने हमलावर रुख अपनाते हुए कई संगीन इल्जाम लगाए थे। भोपाल की पूर्व जिला जज सास गिरिबाला सिंह ने अपने बचाव में जब बहू पर गांजे का सेवन करने का आरोप लगाया तो उसके पिता नवनिधि शर्मा ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने अपने दामाद समर्थ सिंह को ही ड्रग एडिक्ट करार दिया और कहा कि वह नशे के बिना रह नहीं सकता।