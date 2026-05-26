ट्विशा शर्मा केस: सीबीआइ की एंट्री, गिरीबाला सिंह और समर्थ सिंह पर साजिश कर हत्या की FIR

Twisha Sharma Case - एक्ट्रेस व मॉडल ट्विशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को केस से संबंधित कई घटनाक्रम घटे। मामले की हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की गई। पति समर्थ सिंह से भी दिनभर पूछताछ चलती रही। सबसे खास बात यह है कि केस में सीबीआइ की एंट्री भी हो गई है। सीबीआई ने मामले की जांच शुरु भी कर दी है। इसके अंतर्गत ट्विशा शर्मा की सास पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर दहेज हत्या, महिला के साथ क्रूरता की एफआइआर दर्ज की गई है।