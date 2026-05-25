MP Mandi Bhav: नीमच मंडी में खसखस 1.60 लाख पार, लहसुन के भाव में बड़ा उतार-चढ़ाव

औषधीय फसलों में पोस्ता (खसखस) का दबदबा बरकरार रहा। सुपर टाइनोपल क्वालिटी का पोस्तादाना आज मंडी में ₹1,60,000 प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर बिका। इसके अलावा अश्वगंधा ने भी मजबूत पकड़ बनाते हुए ₹25,900 प्रति क्विंटल का उच्चतम स्तर छुआ। सबसे निचला स्तर (न्यूनतम भाव): आज मंडी में लहसुन की एवरेज क्वालिटी का न्यूनतम भाव सबसे कम ₹1,000 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हालांकि, अच्छी क्वालिटी का लहसुन ₹16,400 तक भी बिका, जिससे भावों में एक बड़ा अंतर देखने को मिला। पारंपरिक फसलों में गेहूं का भाव ₹3,061 प्रति क्विंटल तक सीमित रहा।