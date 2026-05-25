‘कभी भी पलट सकता टि्वशा केस, पति समर्थ के वकील ने छोड़ा केस, बोला- ‘बिल भी नहीं चुकाया’

जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले टि्वशा की सास गिरिबाला सिंह के वकील इनोश जॉर्ज कार्लो ने अचानक केस छोड़ दिया था। ऐसा दूसरी बार हुआ, जब गिरिबाला के वकील मृगेंद्र सिंह ने इस केस से कदम पीछे खींच लिए। उन्होंने बताया कि समर्थ के परिवारवाले इस बात से नाराज थे कि मैंने उसे सरेंडर करने को कहा। उन्होंने मेरा बिल भी नहीं चुकाया है और मेरे फोन भी नहीं उठा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इससे पहले वकील इनोश जॉर्ज कार्लो ने भी इस मामले में खुद को पीछे हटा लिया था।