ट्विशा शर्मा केस: सास के पूर्व जज और पति के वकील होने से उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान

Twisha Sharma Case- मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में देश की शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में केस पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए अहम बात कही। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की सास भोपाल की पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह, एडवोकेट पति समर्थ सिंह और पीड़ितों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें भरोसा है कि दोनों ही पक्ष जांच में सहयोग करेंगे। शीर्ष अदालत ने मीडिया को पीड़ितों के बयानों के पीछे न भागने की हिदायत दी। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया को अपने हिसाब से बढ़ने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेने की वजह भी बताई। कोर्ट ने कहा कि ट्विशा शर्मा की सास के पूर्व जज होने और पति के वकील होने से निष्पक्ष जांच पर सवाल उठ रहे थे, इसलिए हमने खुद एक्शन लिया।