नौतपा के पहले दिन एमपी में भीषण गर्मी, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, 44 जिलों में हीटवेव

Severe heat in MP : आज से देशभर में नौतपा की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में बीते 9 दिनों से भीषण गर्मी और लू का अलर्ट है। 44 जिलों में हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, नौतपा की शुरुआत में ही भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन में भयानक गर्मी का दौर देखने को मिलेगा। इस दौरान अधिकतर जगहों का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।