ट्विशा शर्मा केस: गांजा पिया या नहीं! यह जांच बता देगी ट्विशा पर ससुरालवालों के आरोप की हकीकत

Twisha Sharma Case - ट्विशा शर्मा अब यादों में ही शेष रह गई हैं। मौत के 13 वें दिन आखिरकार भोपाल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ट्विशा शर्मा की संदि​ग्ध मौत पर देशभर में तीव्र प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। सोमवार को शीर्ष कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। आरोपी पति समर्थ सिंह से पूछताछ भी जारी है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि हर तथ्य की गहराई से पड़ताल की जा रही है। इधर दिल्ली से आई एम्स की टीम आज भी कुछ कवायद में जुटी है। दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि अभी कुछ जांचें शेष हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने में कुछ वक्त लगेगा। खास बात यह है कि फॉरेंसिक टीम ने ट्विशा का बिसरा सुरक्षित रखा है। इससे यह पता चल सकेगा कि उसने गांजा के सेवन किया था या नहीं! बता दें कि सास गिरीबाला सिंह ट्विशा पर नशे की लत होने का आरोप लगा चुकी हैं।