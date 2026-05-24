ट्विशा शर्मा केस: किस बात पर हुआ झगड़ा, आरोपी पति समर्थ सिंह से पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा

Twisha sharma case - 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स में फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में हुई मौत का मामला देशभर में गूंज रहा है। ससुराल पक्ष ने इसे सुसाइड केस बताया है जबकि मायकेवालों ने पति समर्थ सिंह और सास भोपाल की पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मामले में आरोपी पति को भोपाल पुलिस ने 7 दिन की रिमांड पर ले लिया है। पूछताछ में समर्थ सिंह ने ट्विशा शर्मा केस की कई बातें बताईं। सूत्रों के अनुसार, उसने पत्नी के साथ अपने दांपत्य जीवन को ठीकठाक बताया। समर्थ सिंह के मुताबिक ट्विशा के साथ मेरा बेंगलुरु जाने का प्लान था लेकिन वह अपने भाई के पास अजमेर जाना चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। इधर पुलिस का मानना है कि आरोपी अभी भी मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। सख्ती से पूछताछ में कुछ राज सामने आ सकते हैं।