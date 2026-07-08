MP में अगले 24 घंटे भारी, धार में रेड अलर्ट; इंदौर-मुंबई रूट पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित

मध्यप्रदेश के कई जिलों में बुधवार को बारिश का दौर जारी रहा। आलम यह रहा कि इसका असर रेल यातायात और हवाई यातायात पर भी पड़ा है। दिल्ली से भोपाल आने वाली फ्लाइट को मौसम खराब होने के कारण नागपुर डायवर्ट करना पड़ गया। वहीं इंदौर में दो दिन भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। इंदौर से लेकर मुंबई तक लगातार बारिश के कारण मुंबई से आने वाली फ्लाइट और ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के कारण पश्चिम-मध्य रेलवे ने कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने की जानकारी दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि सड़क मार्ग पर फिलहाल बड़ा असर नहीं पड़ा है। इंदौर से मुंबई और महाराष्ट्र के लिए बस सेवा सुचारू रूप से चल रही है।