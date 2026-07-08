8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी को टारगेट कर रहा 6 राज्यों के साइबर ठगों का गिरोह, साइबर सेल पस्त

Cyber Fraud : 6 राज्यों का साइबर ठग गिरोह एमपी को टारगेट कर रहा है। बीते 3 साल में 34 करोड़ रुपए की ठगी अकेले भोपाल में ही की गई है।
3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 08, 2026

Cyber Fraud

Cyber Fraud (एमपी को टारगेट कर रहा 6 राज्यों के साइबर ठग Photo Source- Patrika)

MP News : राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश को देश के 6 राज्यों का साइबर ठग गिरोह टारगेट कर रहा है। बीते तीन साल में 34 करोड़ रुपए की ठगी अकेले भोपाल में ही की गई है। लेकिन, साइबर क्राइम का ट्रेंड बदलने और अलग - अलग लोकेशन की भूमिका आने से प्रदेश का साइबर सेल पस्त है, यही वजह है कि महज 10 फीसदी रकम ही पीड़ितों को वापस मिल पाई।

दरअसल, साइबर ठगों का नेटवर्क राज्यों के हिसाब से प्लान कर रहा है। मध्य प्रदेश खासतौर से भोपाल में ठगी करने वाले क्रिमिनल पूर्वोंत्तर के राज्यों की सिम का इस्तेमाल करते हैं। पीड़ित को फंसाने के बाद शिकार एक से दूसरे राज्य के नेटवर्क के हवाले कर ठगी करते हैं। किसी एक लोकेशन से अपराध नहीं होने से लंबी जांच खिंचती है, तब तक अपराधी सबूत और रकम ठिकाने लगाकर नए शिकार की तलाश में जुट जाते हैं। जैसे लोगों को फांसता कोई और है और राशि किसी दूसरे राज्य के खाते में भेजी जाती है। निकासी भी अन्य राज्य में किए जाने से मामला उलझ जाता है।

हर महीने अलग ट्रेंड

साइबर अपराधी एक जैसे पैटर्न पर अपराध नहीं करते, बल्कि समय के साथ ट्रेंड बदल देते हैं। जैसे इस समय बिजली के बिल, प्रतियोगी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड, शेयर टे्रडिंग के नाम पर शिकार बना रहे हैं। खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस, सरकारी एजेंसी, निवेश सलाहकार या ऑनलाइन कंपनी का कर्मचारी बताकर लोगों को फोन या मैसेज करते हैं। झांसे में आते ही रकम ड्रॉपर अकाउंट में पहुंच जाती है। फिर अलग-अलग राज्यों में इनके ट्रांजेशन होते हैं, जिससे पैसे का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

खाते फ्रीज होने से बच रहे लाखों रुपए

एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि, पीड़ित को देर नहीं करना चाहिए। अपराध होते ही अगर जानकारी दी तो खाता फ्रीज कर रकम बचाई जा सकती है। अपराधियों को तलाशना भी आसान होता है।

राजधानी का साइबर क्राइम रूट पहली कड़ी

-पहली कड़ी: पूर्वोंत्तर और सीमावर्ती राज्यों से फर्जी दस्तावेजों पर सिम कार्ड खरीदे जाते हैं।
-दूसरी कड़ी: राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखंड में ठगी के कॉल सेंटर या गैंग सक्रिय रहते हैं।
-तीसरी कड़ी: बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों के ड्रॉपर खातों में रकम जमा कराई जाती है।
-चौथी कड़ी: महाराष्ट्र, मप्र समेत कई राज्यों के एटीएम से रकम तुरंत निकाल ली जाती है या अन्य खातों में भेज दी जाती है।

बिजली बिल अपडेट कराने के नाम पर साढ़े पांच लाख की ठगी

वहीं, भोपाल के मिसरोद थाना इलाके में बिजली बिल अपडेट कराने के बहाने रिटायर्ड बैंक कर्मचारी से 5.55 लाख रुपए और कोहेफिजा में 64 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, बागली रोड निवासी 60 वर्षीय धनराज नंदनबार रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं। 2 जुलाई को उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया था, जिसमें बिजली बिल अपडेट नहीं कराने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई थी। मैसेज में संपर्क करने के लिए एक मोबाइल नंबर भी दिया गया था।

धनराज ने जब उस नंबर पर कॉल किया तो आरोपी ने खुद को बिजली कंपनी का कर्मचारी बताया और वॉट्सऐप पर लिंक भेजा। ठग ने कहा, बिल अपडेट करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और खाते से जुड़े विवरण दर्ज करने होंगे। धनराज ने बताए अनुसार फॉर्म भरा और डेबिट कार्ड से 12 रुपए का भुगतान भी कर दिया। इसके बाद आरोपी ने डेबिट कार्ड की पूरी जानकारी भरने को कहा, जिस पर धनराज को शक हुआ और उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन अगले दिन उनके खाते से 5.55 लाख रुपए निकलने का मैसेज आया। ठगों ने लिंक के जरिए जानकारी हासिल कर रकम निकाल ली। इधर, कोहेफिजा थाना क्षेत्र में रणवीर सिंह को अज्ञात कॉलर ने झांसे में लेकर 64,800 रुपए की ठगी कर ली।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाम पर साइबर फ्रॉड, इंदौर में कई लोगों के पास आ रहे कॉल

ये भी पढ़ें
Cyber ​​fraud on Ram Mandir donation theft Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Jul 2026 10:07 am

Published on:

08 Jul 2026 10:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी को टारगेट कर रहा 6 राज्यों के साइबर ठगों का गिरोह, साइबर सेल पस्त

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाक नागरिक थीं अंतिम नवाब की दूसरी पत्नी, कौड़ियों में बेची भोपाल की बेशकीमती जमीन, EOW जांच शुरू

Bhopal Nawab Property
भोपाल

सरदार सरोवर में अटके पेंच 30 साल बाद सुलझे, एमपी, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच सहमति

Sardar Sarovar Project
भोपाल

एमपी के 190 अफसर बने डिप्टी कलेक्टर, 12 साल पहले मिलना था उन्हें ये ओहदा

Deputy Collectors MP
भोपाल

कंसलटेंट के भरोसे एमपी का नगरीय विकास! 1000 अफसर और 1100 सलाहकार, हर माह सलाह लेने पर 8 करोड़ खर्च

MP Urban Development
भोपाल

भोपाल में शटर टेम्परिंग, ATM से केश निकालता था इंजीनियरिंग छात्र, 22 मशीनों से 20 लाख उड़ाने वाले 6 पकड़ाए

ATM Shutter Tampering
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.