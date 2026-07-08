एमपी को टारगेट कर रहा 6 राज्यों के साइबर ठगों का गिरोह, साइबर सेल पस्त

धनराज ने जब उस नंबर पर कॉल किया तो आरोपी ने खुद को बिजली कंपनी का कर्मचारी बताया और वॉट्सऐप पर लिंक भेजा। ठग ने कहा, बिल अपडेट करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और खाते से जुड़े विवरण दर्ज करने होंगे। धनराज ने बताए अनुसार फॉर्म भरा और डेबिट कार्ड से 12 रुपए का भुगतान भी कर दिया। इसके बाद आरोपी ने डेबिट कार्ड की पूरी जानकारी भरने को कहा, जिस पर धनराज को शक हुआ और उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन अगले दिन उनके खाते से 5.55 लाख रुपए निकलने का मैसेज आया। ठगों ने लिंक के जरिए जानकारी हासिल कर रकम निकाल ली। इधर, कोहेफिजा थाना क्षेत्र में रणवीर सिंह को अज्ञात कॉलर ने झांसे में लेकर 64,800 रुपए की ठगी कर ली।