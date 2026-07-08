सरदार सरोवर में अटके पेंच 30 साल बाद सुलझे, एमपी, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच सहमति

इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, नर्मदा एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रदेश की जीवनरेखा हैं। इनसे प्रदेश को 3,900 करोड़ यूनिट बिजली और 31 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई सुनिश्चित हुई है। पीथमपुर, इंदौर, देवास और विक्रम उद्योगपुरी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को पेयजल एवं औद्योगिक जल उपलब्ध हो रहा है। सीएम डॉ. यादव ने कहा कि, 4 राज्यों को एक मंच पर लाकर दशकों पुराने विषयों का समाधान पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और सहकारी संघवाद की नीति का उत्कृष्ट उदाहरण है।