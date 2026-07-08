पाक नागरिक थीं अंतिम नवाब की दूसरी पत्नी, कौड़ियों में बेची भोपाल की बेशकीमती जमीन, EOW जांच शुरू

आफताब जहां बेगम भोपाल रियासत के अंतिम नवाब, नवाब हमीदुल्लाह खान की दूसरी पत्नी थीं। जिन्हें छोटी बेगम कहा जाता था। भारत विभाजन के दौरान वे पाकिस्तान चली गई थीं और उनके पीछे छूट गए थे भोपाल के खानूगांव, कोहेफिजा, लाउखेड़ी और सीहोर, रायसेन समेत अन्य बेशकीमती जमीनें और महल। उनके पाकिस्तान की नागरिकता लेने और संपत्ति का अधिकार किसी को न देने के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल की इन नवाबी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया।