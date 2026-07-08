भोपाल में शटर टेम्परिंग, ATM से केश निकालता था इंजीनियरिंग छात्र, 22 मशीनों से 20 लाख उड़ाने वाले 6 पकड़ाए

पुलिस ने इस मामले में शटर टेम्परिंग गैंग के मास्टरमाइंड सोनू उर्फ विपुल, प्रिंस गुप्ता, साकेत खेतान, साहिल अली, आसिफ आलम, मो. सगीर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 50 हजार रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल कार भी जब्त की गई है। सरगना सोनू बिहार का रहने वाला है। वो भोपाल में आरजीपीवी से कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर का छात्र है। उसने साथी प्रिंस गुप्ता के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। बिहार से अपने 4 साथियों को बुलाया। फिर वारदातों को अंजाम देना शुरु किया। पुलिस ने सभी के बैंक खाते फ्रीज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।