एक्सपर्ट से सलाह ले रहीं मीनाक्षी नटराजन, एमपी हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाने की बड़ी तैयारी

बता दें कि मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन मामला साल 2026 में अब तक का सबसे चर्चित राजनीतिक मामला रहा है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए आवेदन करने वाली मीनाक्षी नटराजन का नामांकन 9 जून 2026 को रद्द कर दिया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें इसका कारण बताते हुए कहा था कि उन्होंने अपने फॉर्म-26 में कोर्ट में लंबित आपराधिक शिकायत की जानकारी नहीं दी। उन्होंने बताया कि आपके खिलाफ हैदराबाद की एक अदालत में यह शिकायत की गई थी और यह महत्वपूर्ण जानकारी आपने छिपाई। आपने अधूरा हलफनामा दिया है।