बीजेपी जीती तो जश्न, हारी तो विपक्ष करेगा तंज, जानें MP के साथ UP के लिए क्यों खास दतिया का दंगल?

Datia by Election MP UP Politics: दतिया उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। इस सीट पर होने वाले उप चुनाव की जीत-हार अकेले मध्यप्रदेश के राजनीतिक माहौल पर ही असर नहीं डालेगी, बल्कि उत्तरप्रदेश के मध्यप्रदेश से सटे झांसी, ललितपुर, जालौन, उरई और मऊरानीपुर जैसे कई इलाकों में भी इसका असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए अभी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत समूची भाजपा ताल ठोंक रही है तो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है।