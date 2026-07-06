भोपाल में बनेगा स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, एक ही केंपस में कई उद्योग खुलेंगे, भूमिपूजन आज

सतगढ़ी में विकसित हो रहे इस स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क के जरिए कोलार इलाके के विकास की दिशा बदलेगी। अब तक मुख्य रूप से आवासीय इलाके के रूप में विकसित कोलार आगामी दिनों में निवेश, उद्योग और रोजगार का नया केंद्र बनकर उभरेगा। परियोजना से 15 हजार से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है, जिनका लाभ विशेष रूप से भोपाल और आसपास के युवाओं को मिलेगा। साथ ही, बढ़ती औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।