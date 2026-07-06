भोपाल में साइबर ठगी का अजब केस, बिल अपडेट के नाम पर खाते में लिए 12 रुपए और 90 हजार पार

Cyber Fraud Case In Bhopal : बिजली का बिल जमा करना हो या फिर उपभोक्ता नंबर अपडेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि न चाहते हुए भी आप साइबर ठगों के निशाने पर आ सकते हैं। ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बागसेवनिया थाना इलाके में रहने वाले बुजुर्ग उपभोक्ता के साथ। साइबर ठगों ने बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर 75 वर्षीय बुजुर्ग से 90,251 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली है। मामले में शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।