ब्राजील पर हर बार भारी पड़ा नार्वे, 28 साल पहले भी तोड़ा वर्ल्ड कप का सपना

Brazil: फीफा विश्व कप 2026 में ब्राजील की चुनौती समाप्त हो गई। नॉर्वे ने उलटफेर करते हुए उसे 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। नार्वे के लिए अर्लिंग हालैंड ने दो गोल दागे। ब्राजील का एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने पेनल्टी पर किया। खास बात यह है कि इंटरनेशनल फुटबॉल में ब्राजील आज तक नॉर्वे को हरा नहीं सका है। FIFA वर्ल्ड कप में भी यही स्थिति रही। नार्वे ने दूसरी बार ब्राजील का वर्ल्ड कप का सपना तोड़ा। 28 साल पहले भी उसने ब्राजील को बाहर किया था।