दिग्विजय के खिलाफ तगड़ी मोर्चाबंदी, एमपी के 3 बड़े नेताओं ने राहुल गांधी से की कार्रवाई की मांग

Digvijaya Singh- उज्जैन के वीर भारत न्यास को एक रुपए में 500 करोड़ की जमीन देने के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के आरोप को गलत बताने पर एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बुरी तरह घिर गए हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस के कई नेताओं ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है। मध्यप्रदेश के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण यादव, प्रदेश महासचिव निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी और मध्यप्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसे पार्टी के लिए खतरा बताते हुए हाईकमान से हस्तक्षेप की मांग की है। इन नेताओं ने दिग्विजय सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी मांग की। इससे पहले वरिष्ठ नेता प्रवीण पाठक और आरिफ मसूद भी दिग्विजय के बयान का विरोध कर चुके हैं। वरिष्ठ नेताओं के हमलावर रुख के साथ ही मध्यप्रदेश कांग्रेस गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। फिलहाल इस मसले पर दिग्विजय सिंह ने चुप्पी साध ली है। हालांकि उनके समर्थक नाराजगी जता रहे हैं।