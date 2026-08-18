Twisha case: ‘संतान नहीं होने पर बड़ी बहू को भी किया था प्रताड़ित…’, CBI जांच में बड़ा खुलासा

ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई जांच में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि सास गिरिबाला के बड़े बेटे की पूर्व पत्नी दिव्या सिंह को भी शादी के बाद मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। बताया गया कि बच्चा न होने और नौकरी को लेकर उन्हें लगातार प्रताड़ित किया गया। इन्हीं कारणों से भी बड़े बेटे का भी पत्नी से रिश्ता टूट गया था। बाद में तलाक हो गया। समर्थ ने गिरिबाला से कथित तौर पर कहा था- 'पहली वाली को भी अपने बांझ कहकर भगा दिया।' जांच के मुताबिक, अप्रैल 2026 में ट्विशा गर्भवती हुई थीं। पति के व्यवहार और मानसिक तनाव के चलते गर्भपात कराने का फैसला लिया। डॉक्टरों की सलाह पर मई की शुरुआत में गर्भपात की दवाएं लीं। इसके बाद सास व पति ने लगातार ताने मारे।