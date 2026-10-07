7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

एमपी बीजेपी के बड़े नेता को घेर रही कांग्रेस, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बनाया प्लान

MP Congress : एमपी में बड़ी कवायद, रीवा संभाग के कांग्रेसियों की बैठक, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने ली थाह
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 07, 2026

congress made a plan to corner a big leader of mp bjp

प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने रीवा संभाग के कांग्रेसियों की बैठक ली -image X @jitupatwari

MP Congress : मध्यप्रदेश कांग्रेस, विंध्य पर फोकस कर रही है। इसके लिए बीजेपी के एक बड़े नेता पर भी नजर है। प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला उसके निशाने पर हैं। उनका विंध्य इलाके में खासा प्रभाव है। डिप्टी सीएम को घेरने का कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ती। छिंदवाड़ा में कफ सीरप से हुई बच्चों की मौतों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा भी मांगा जाता रहा। अब डिप्टी सीएम के प्रभाव क्षेत्र यानि विंध्य में कांग्रेस अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक अहम बैठक भी बुलाई। विशेष तौर पर रीवा संभाग के नेताओं की इस बैठक में इलाके में कांग्रेस के लिए संभावनाएं तलाशी गईं।

कांग्रेस जहां एक ओर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का दबाव बनाकर राजनीतिक बढ़त लेने की कोेशिश कर रही है वहीं मध्यप्रदेश में आगामी चुनावों के लिए रणनीति बनाने तथा संगठन की मजबूती के लिए भी कवायद करने में जुटी है। इसके लिए विभिन्न बैठकें बुलाकर रणनीतियां तैयार की जा रहीं हैं।

सांगठनिक रणनीतियों पर चर्चा

बुधवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में रीवा संभाग के नेताओं की बैठक बुलाई गई। राजधानी भोपाल स्थित इंदिरा भवन में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। यहां प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले रीवा, मैहर, मऊगंज, सतना, सीधी, सिंगरौली जिलों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में संभाग के सभी जिला अध्यक्षों से विस्तार से बातचीत की गई। सभी विधानसभा प्रभारी और जिला प्रभारी भी इसमें शामिल हुए। बैठक में रीवा संभाव में सांगठनिक रणनीतियों पर चर्चा की गई।

सज्जन सिंह वर्मा एवं प्रदेश महासचिव गौरव रघुवंशी भी रहे उपस्थित

रीवा संभाग की इस बैठक में वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा एवं प्रदेश महासचिव गौरव रघुवंशी भी उपस्थित रहे। जिलाध्यक्षों ने विंध्य इलाके में राज्य सरकार और बीजेपी संगठन की गतिविधियां भी बताईं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के क्रियाकलापों की भी चर्चा हुई।

इलाके के कांग्रेस नेताओं ने पूरी एकजुटता और जोश के साथ जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात कही। जिलाध्यक्षों व अन्य नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह तैयार होने की भी बात कही।

अमित शाह ने सीएम मोहन यादव की ठोंकी पीठ, एमपी के कई अन्य नेताओं को भी खुश कर गए केंद्रीय मंत्री

ये भी पढ़ें
Amit Shah

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2026 02:19 pm

Published on:

07 Oct 2026 01:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी बीजेपी के बड़े नेता को घेर रही कांग्रेस, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बनाया प्लान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आसाराम को पकड़कर साढ़े 6 सौ किमी दूर ले गई थी जांबाज महिला अधिकारी, हर पैंतरा किया नाकाम

Asaram Bapu
भोपाल

Breaking: भोपाल में सिंगर Jubin Nautiyal के कॉन्सर्ट में बवाल पर बड़ा अपडेट, छात्रों-पुलिस विवाद की होगी जांच

Jubin Nautiyal Bhopal Concert students police dispute investigation
भोपाल

वरिष्ठ नेता के देहांत पर एमपी में शोक, सीएम मोहन यादव ने दिया कांधा, उज्जैन में हुआ अंतिम संस्कार

वरिष्ठ नेता की अर्थी को सीएम मोहन यादव ने दिया कांधा
भोपाल

” भविष्य गिरवी रखकर भला करने का झूठा भरोसा दे रही बीजेपी”, जीतू पटवारी का बड़ा हमला

Jitu Patwari
भोपाल

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट: भोपाल में 10 मिनट का सफर 33 मिनट में, 80% सड़क पर डामर नहीं

मेट्रो प्रोजेक्ट: Photo Source - Patrika
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.