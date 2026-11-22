Bhopal EOW: आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के संचालक की शिकायत पर मोहित गोगिया के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। भोपाल के डेयरी कारोबारी किशन मोदी से 10 करोड़ रुपए की कथित ठगी के मामले में विशेष अदालत में ये चालान पेश किया गया है। इसके साथ ही मोहित गोगिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वह अभी तिहाड़ जेल में बंद है। भोपाल में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के पूर्व ओएसडी दीपम रायचुरा पर एक करोड़ रुपए रिश्वत देने का कथित आरोप लगाकर मोहित गोगिया चर्चा में आ गया था। उसके आरोप के बाद रायचुरा का करियर बर्बाद सा हो गया है। वे अनेक जांचों में घिर गए हैं।