देवउठनी एकादशी पर हुई आतिशबाजी और बढ़ती ठंड ने राजधानी की हवा को बिगाड़ दिया। शहर का औसतन एक्यूआइ 160 से बढ़कर 390 तक पहुंचा। त्योहार के बाद शहर के 40 से अधिक इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंची, जिससे सांस और हृदय रोगियों की चिंता बढ़ गई है। आतिशबाजी के चलते सड़कों और कॉलोनियों में करीब दस क्विटल बारूद व पटाखों का कचरा जमा हो गया। हवा की धीमी गति और सर्दी के कारण प्रदूषक कण जमीन के करीब टिके रहेंगे, जिससे शहर की हवा अगले करीब आठ दिनों तक प्रभावित रह सकती है। 21 नवंबर को भोपाल के विभिन्न निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रहा। सुबह-शाम धुंध व धुएं से दृश्यता घटने के साथ आंखों में जलन, खांसी और सांस फूलने की शिकायतें बढ़ रही है।