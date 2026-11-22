Builder Sandeep Ramtani : भोपाल की अयोध्या नगर पुलिस के हत्थे चढ़े बिल्डर दंपति संदीप रमतानी और संगीता रमतानी से रविवार को भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस दोनों जालसाजों से सुबह से ही सवाल दागने में जुटी है। दंपत्ति ने 30 करोड़ रुपए की ठगी की है। अयोध्या नगर टीआइ महेश लिल्हारे के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ तीन प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें दो करोड़ रुपए की ठगी के मामले हैं। पुलिस जल्द ही चौथी एफआइआर दर्ज करेगी। इस संबंध में दो दिन पहले शिकायत हुई है। पुलिस से बचने के लिए संदीप रमतानी अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। इस दौरान वह विदेश भी घूम आया।