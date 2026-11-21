Bhopal Air Quality : राजधानी के 21 स्थानों की हवा बेहद खतरनाक हो गई है। ये भोपाल के प्रदूषण हॉट स्पॉट के रूप मे चिह्नित हैं। सर्दी बढऩे के साथ यहां की हवा में घुलते प्रदूषक कण फेफड़ों के मरीजों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। ठंड और वायु प्रदूषण का दोहरा असर सांस रोगियों के लिए मुसीबत से कम नही है। विशेषज्ञों ने बताया कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 और पीएम 10 के कण सांस के साथ फेफड़ों तक पहुंचकर सूजन, खांसी, सांस फूलने और सीने में जकडऩ बढ़ा रहे हैं। अस्थमा और क्रॉनिक ऑक्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) के मरीजों के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं। भोपाल के हॉट स्पॉट पर धूल और धुएं ने संकट बढ़ा दिया है। इससे फेफड़ों की नलियां सिकुड़ रहीं हैं और उनमें सूजन आ रही है। रेलवे स्टेशन, लालघाटी, गोविंदपुरा सहित सभी 21 हॉटस्पॉट में पीएम निर्धारित सीमा से अधिक है।