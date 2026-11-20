Bhopal news: कोविड के बाद हवा से फैलने वाले संक्रमण और प्रदूषण से बचने की फिक्र कब हमारी मानसिकता पर हावी हो गई, इसका हमें पता ही नहीं चला। पहले जिसे विलासिता या अतिरिक्त सावधानी माना जाता था, वह अब लोगों की रोजमर्रा की बेचैनी और आदत से जुड़ गया है। घर, दफ्तर और कार के भीतर भी हवा का हर कतरा पूरी तरह शुद्ध रखने की चाह ने लोगों की सोच बदल दी है। नतीजतन राजधानी में एयर प्यूरीफायर की मांग सालाना 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ रही है और बीते पांच साल में इसमें पांच गुना तक इजाफा देखा गया है।