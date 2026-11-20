MP New DGP Selection:मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे के नए डीजीपी के एलान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शुक्रवार को नए डीजीपी के नाम पर दिल्ली में मंथन होगा। इसके बाद तीन नामों का पैनल बनाकर केंद्र से राज्य सरकार को भेजा जाएगा। जिसमें एक नाम का नए डीजीपी के रूप में आदेश जारी किया जाएगा। सरकार द्वारा 12 वरिष्ठ आइपीएस अफसरों का पैनल बनाकर यूपीएससी भेजा था। अब 11 नामों पर विचार किया जाएगा। जिसमें वरिष्ठता क्रम में जेल विभाग के डीजी वरुण कपूर, होमगार्ड की डीजी प्रज्ञा ऋचा और ईओडब्ल्यू के डीजी उपेंद्र जैन का नाम शामिल है। कैडर में ये तीनों आइपीएस सबसे वरिष्ठ भी हैं।